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Судно, следовавшее из Астрахани в Казахстан, село на мель на севере Каспия

О пострадавших не сообщается

АСТРАХАНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Грузовая баржа, буксируемая теплоходом из Астрахани в Казахстан, села на мель в северо-западной части Каспийского моря, сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.

"Поступило сообщение, что в северо-западной части Каспийского моря произошла посадка на мель грузовой баржи SILVER-3003, буксируемой теплоходом ОТ-2080. Маршрут следования: порт Астрахань - порт Баутино, Республика Казахстан", - говорится в сообщении.

Судовой ход не нарушен, розлива нефтепродуктов не зафиксировано, водотечности корпуса нет. О пострадавших не сообщается.

Принимаются меры по снятию судна с мели буксиром-толкачом ОТ-2080, добавили в пресс-службе.

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