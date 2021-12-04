Сейсмособытие магнитудой 4,1 зарегистрировали на севере Бурятии

ТАСС, 4 декабря. Сейсмособытие магнитудой 4,1 зарегистрировано на территории Мускойго района Бурятии, по предварительным данным, подземные толчки были неощутимы. Об этом субботу сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Сегодня в 17:46 местного (12:46 мск) поступило сообщение о том, что в 17:34 местного (12:34 мск) на территории Муйского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 30 км юго-западнее населенного пункта Северомуйск Муйского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по информации единой дежурно-диспетчерской службы, в населенных пунктах района толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Муйский район, приравненный к районам Крайнего Севера, расположен на крайнем северо-востоке Бурятии, граничит с Иркутской областью и Забайкальским краем. На территории проживают более 9,5 тыс. человек.