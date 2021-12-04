В Башкирии ночью поезд насмерть сбил переходящего пути мужчину

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Житель Башкирии погиб после наезда поезда в Белебеевском районе, он переходил пути в ночное время, написал председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров во "ВКонтакте" в субботу.

"Сегодня около двух часов ночи на станции Аксаково в Белебеевском районе был смертельно травмирован 52-летний мужчина, переходивший железнодорожные пути перед проходящим электропоездом. По данным Центра обработки вызовов Системы-112 в текущем году на железнодорожных путях погибли шесть человек и госпитализированы пятеро пострадавших", - написал Гумеров.