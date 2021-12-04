Тела еще двух шахтеров подняли из шахты "Листвяжная"

ТАСС, 4 декабря. Горноспасатели подняли тела еще двух шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

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"Горноспасатели МЧС России продолжают поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области - Кузбассе. В ходе них 4 декабря горноспасателями на поверхность подняты еще два погибших шахтера", - сказали в ведомстве.

До сих пор в шахте остаются 13 тел.

В шахте проводится проветривание аварийного участка, восстановление вентиляционных перемычек и трубопровода для откачки воды. В смену работает три отделения военизированной горноспасательной части, также задействовали членов вспомогательной горноспасательной команды шахты.