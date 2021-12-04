При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске погибли два человека

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы "Илим" в Усть-Илимске Иркутской области умерли в больнице, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Двое из пяти пострадавших умерли в больнице", - сообщил источник.

Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести их госпитализировали. Предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Причины случившегося устанавливает специально созданная комиссия.