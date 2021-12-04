СМИ: в Кении 20 человек погибли при сходе автобуса с моста

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек погибли в субботу в центральной Кении, когда автобус, в котором они находились, упал в реку при попытке переехать по затопленному водой мосту. Об этом сообщила кенийская газета The Star.

"В автобусе были люди, направлявшиеся на свадьбу, - заявил начальник регионального отделения полиции Джозеф Якан. - Погибли 20 человек, спасены 10".

Издание выложило на своем портале видео, на котором автобус пытается переехать реку Энзиу по затопленному водой мосту. На дальнем конце моста автобус неожиданно соскользнул с дороги и упал левым боком в реку, глубоко погрузившись в воду.

На месте ведутся спасательные работы, которым мешает сильное течение, отмечает издание.