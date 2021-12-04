Более 15 тыс. человек в Краснодаре остались без горячей воды и тепла из-за аварии на сетях

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Около 15,8 тыс. человек, в том числе 4,5 тыс. детей, остались без горячей воды и отопления в Краснодаре из-за аварии на сетях. Об этом сообщается на странице ЕДДС Краснодара в Instagram.

"Произошла утечка теплоносителя из подземного трубопровода диаметром 325 мм. Произведено разрытие, производятся работы по заварке двух швов. В результате порыва прекращена подача горячего водоснабжения и отопления. Количество домов - 31 многоквартирный дом. Количество населения - 15,8 тыс. (детей - 4,5 тыс.)", - говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют восстановление подачи горячей воды и отопления до 22:00 мск. На месте работают 10 человек и четыре единицы техники.

В Краснодаре вечером 4 декабря от семи до девяти градусов тепла, скорость ветра не превышает 10 м/с.