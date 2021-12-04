В ДТП на юге Архангельской области погиб человек

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Одна женщина погибла, еще два человека пострадали в при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Вельском районе Архангельской области в субботу, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в Вельском районе погибла женщина-пассажир, еще два человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

На 31-м км автодороги Вельск - Шангалы мужчина 1980 года рождения, управляя грузовиком Scania с полуприцепом, двигался из Вельска в сторону поселка Шангалы. По предварительным данным, с целью обгона следовавшего в попутном направлении автомобиля, он выехал на полосу встречного движения, не убедившись, что она свободна. Произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-21140 под управлением мужчины 1979 года рождения. От удара ВАЗ откинуло на двигавшийся перед грузовиком автомобиль Chevrolet Niva.

В результате трех человек госпитализировали с различными травмами: водитель и две женщины-пассажира ВАЗ 1983 и 1959 годов рождения. Впоследствии 62-летняя женщина умерла в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия cледственный отдел ОМВД России по Вельскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).