Полицейские обнаружили пять мешков с человеческими останками на улице в Мексике

МЕХИКО, 4 декабря. /ТАСС/. Представители властей в субботу обнаружили пять мешков с человеческими останками в городе Фреснильо в штате Сакатекас в центральной части Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal.

Фрагменты тел доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения необходимых исследований. Пока неизвестно, о каком количестве жертв неизвестных преступников может идти речь. По официальным данным, за последние 24 часа в регионе были убиты не менее девяти человек.

В Сакатекасе уже несколько лет продолжается конфликт между наркокартелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско", приведший к резкому росту числа убийств. Если в 2019 году от рук преступников в регионе погибли более 700 человек, то в текущем году число жертв превысило 1,2 тыс. По оценкам властей, ответственность более чем за 90% убийств лежит на организованных преступных сообществах.

Согласно результатам опроса, проведенного в июне Национальным институтом статистики и географии, почти 95% взрослых жителей Фреснильо не чувствуют себя в безопасности. По этому показателю один из крупнейших городов штата занял первое место в стране. В конце ноября федеральное правительство объявило об отправке в Сакатекас почти 2 тыс. солдат и 1,9 тыс. бойцов Нацгвардии, чтобы улучшить ситуацию в сфере безопасности.