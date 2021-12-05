Число пострадавших на шахте "Листвяжная" выросло до 106

ТАСС, 5 декабря. Еще семь горноспасателей госпитализированы в Кузбассе в результате ЧП на шахте "Листвяжная".

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

До этого было известно о 99 пострадавших, таким образом, их общее число выросло до 106, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно в легкой степени тяжести, их обследуют", - сообщил источник.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и о халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.