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В результате стрельбы на востоке Индии погибли четырнадцать человек

Жителей деревни по ошибке приняли за повстанцев

ТАСС, 5 декабря. По меньшей мере тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в штате Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев. Об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV со ссылкой на источники в полиции.

По данным телеканала, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами. Однако за повстанцев были приняты жители близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей.

Увидевшие это другие жители деревни напали на военных, последние, по данным источника, "в целях самозащиты" открыли огонь, и еще несколько мирных жителей были убиты. Погиб также один военный.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах. По его словам, комиссия штата проведет тщательное расследование инцидента.

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