В Индонезии зафиксировали новые выбросы дыма и пепла вулкана Семеру

СИНГАПУР, 5 декабря. /ТАСС/. Новые выбросы горячих облаков дыма и пепла вулкана Семеру, расположенного на острове Ява, были зафиксированы в воскресенье. Об этом сообщил журналистам руководитель Вулканической службы Индонезии Андиани.

"В первой половине дня были зафиксированы два выброса, но их интенсивность и район возможного поражения значительно меньше, чем было в субботу", - приводит его слова новостной портал Detik.

Вместе с тем чиновник уточнил, что "мощный выброс дыма и вулканического пепла начался еще 1 декабря, однако из-за густого тумана и плохой видимости специалисты физически не имели возможности заметить лавину".

По последним данным, в результате активизации вулкана, который является высшей точкой на острове Ява, погибли 13 человек, несколько десятков были доставлены в больницу с ожогами. При этом спасатели не исключают, что число жертв может возрасти, поскольку несколько домов оказались засыпаны песком, грязью, пеплом.

В 1963 году в результате извержения вулкана Агунг на острове Бали свыше 1,5 тыс. человек погибли, еще около 100 тыс. лишились своих домов. Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, радиус которого составляет около 40 тыс. км. Эксперты также включают сюда Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 действующих вулканов, семь из которых активно извергаются.