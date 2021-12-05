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В Туве в результате обрушения здания погиб один человек

Еще один находится под завалами

ТАСС, 5 декабря. Один человек погиб, еще один находится под завалами после обрушения неэксплуатируемого здания в городе Ак-Довурак в Республике Тыва. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"На месте работает местный гарнизон пожарной части. Под завалами находились два человека, одного из них извлекли без признаков жизни. По второму работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

На месте работают 6 единиц техники и 15 человек, из Кызыла направлена дополнительная группировка. Площадь обрушения не уточняется.

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