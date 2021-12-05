Число погибших вследствие извержения вулкана в Индонезии возросло до 14

СИНГАПУР, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в результате выброса дыма и пепла после извержения вулкана Семеру на индонезийском острове Ява. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарианто.

"Количество жертв увеличилось и достигло 14 человек, ранения получили 56 местных жителей, у 35 из них тяжелые травмы", - уточнил чиновник. Он не исключил дальнейшего роста числа погибших, поскольку "спасатели продолжают поисковые операции". Вместе с тем синоптики прогнозируют сильные осадки в районе вулкана, что может затруднить поиски. Ранее сообщалось о 13 погибших в результате стихийного бедствия и десятках пострадавших, поступивших в больницы с ожогами.

Глава агентства также сообщил, что "на сегодняшний день примерно 1,3 тыс. человек были эвакуированы".

Выбросы горячих облаков дыма и пепла вулкана начались еще 1 декабря, но из-за сильного тумана специалисты не смогли оперативно оценить ситуацию, в результате чего жители не были информированы о возможной угрозе. Лавина накрыла непосредственно жилые дома в субботу.

Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, радиус которого составляет около 40 тыс. км. Эксперты также включают сюда Мексику, Новую Зеландию, Папуа-Новую Гвинею, США, Филиппины, Японию. В Индонезии на данный момент насчитывается 127 действующих вулканов, семь из которых активно извергаются.