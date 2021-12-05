{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников

Он подозревается в получении взятки
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова, по предварительным данным, он подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, его подозревают в получении взятки", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Александр Квасников родился в 1978 году, окончил МГИМО по специальности международное, частное и гражданское право. С 2019 года занимал должности начальника отдела аналитики и перспективных проектов муниципального казенного учреждения "Административное управление" Солнечногорска, а также заместителя главы администрации города. В 2021 году был назначен первым замглавы администрации Солнечногорска.

Теги
Россия
Прокуратура начала проверку по факту обрушения здания на двух рабочих в Туве
По предварительным данным, 13-этажное здание обрушилось во время проведения демонтажных работ
Читать полностью