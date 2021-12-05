В Солнечногорске задержан первый замглавы администрации Александр Квасников

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали первого замглавы администрации подмосковного Солнечногорска Александра Квасникова, по предварительным данным, он подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Первый заместитель главы администрации Солнечногорска Александр Квасников задержан сотрудниками правоохранительных органов. Предварительно, его подозревают в получении взятки", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Александр Квасников родился в 1978 году, окончил МГИМО по специальности международное, частное и гражданское право. С 2019 года занимал должности начальника отдела аналитики и перспективных проектов муниципального казенного учреждения "Административное управление" Солнечногорска, а также заместителя главы администрации города. В 2021 году был назначен первым замглавы администрации Солнечногорска.