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Два человека пострадали в массовой аварии с семью машинами в Новой Москве

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Массовая авария с участием семи машин произошла на Симферопольском шоссе в Новой Москве, в результате пострадали два человека. Движение автотранспорта затруднено, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"На Симферопольском шоссе в 1-м км от МКАД произошло ДТП с участием семи транспортных средств, в результате столкновения, предварительно, двое пострадавших. Для автотранспорта перекрыты три полосы в сторону Москвы", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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