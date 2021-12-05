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Полиция проверяет информацию о мужчине, которого заметили с автоматом у ТЦ в Краснодаре

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором замечен юноша с автоматом за спиной вблизи одного из популярных торговых центров

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку выявленной в интернете информации о появлении мужчины с автоматом в общественном месте Краснодара. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором замечен юноша с автоматом за спиной вблизи одного из популярных торговых центров Краснодара. Сообщается, что он был в черных очках, шапке и капюшоне.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка на основании выявленной в сети Интернет информации, устанавливаются все обстоятельства", - сказал собеседник.

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