Полиция задержала мужчину, который забрался на крышу поезда в московском метро

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который спустился в тоннель на Калужско-Рижской линии метро в Москве, разделся и голым залез на крышу поезда, что послужило причиной длительной задержки движения составов. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"На станции "Профсоюзная" Калужско-Рижской линии мужчина спрыгнул с платформы на жесткий путь и побежал навстречу поезду в сторону станции "Академическая". Машинист вовремя успел затормозить, мужчина не пострадал. При этом он полностью разделся, залез на крышу, а затем в гофру, там и застрял", - сказал собеседник агентства.

Пока неадекватного пассажира пытались достать, люди около часа находились в поезде в замкнутом пространстве. "В настоящее время мужчину извлекли и передали сотрудникам полиции", - добавил он. По предварительным данным, задержанный находится под действием психотропных или наркотических веществ. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, нарушителю может грозить штраф.

Ранее сообщалось, что движения поездов не было от станции "Октябрьской" до станции "Новые Черемушки" из-за залезшего на крышу вагона человека. Сейчас движение поездов уже введено в график.