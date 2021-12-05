Пострадавшего при обрушении здания в Туве извлекли из-под завалов

ТАСС, 5 декабря. Спасатели через более чем девять часов извлекли из-под завалов второго мужчину, пострадавшего в результате обрушения 13-этажного здания на территории бывшего предприятия "Тываасбест" в Туве, он передан медикам. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:30 мск пострадавший извлечен, передан медикам", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что аварийно-спасательные работы по разбору завалов и извлечению второго рабочего продолжались более девяти часов. "Сотрудники МЧС оперативно определили его место нахождения. Работы спасателей осложнялись низкими температурами воздуха (-25 градусов), разбор завалов проводился вручную, проезд тяжелой техники к месту проведения работ был затруднен обрушившимися конструкциями", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, как отметили в МЧС, в районе нахождения пострадавшего спасатели установили тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры. Также дополнительно из Кызыла доставлен универсальный мобильный обогреватель "Горыныч" на базе "Камаза".

В воскресенье 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Тываасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ. Тело одного из рабочих ранее было извлечено из-под завалов, отмечалось, что поиски второго продолжаются. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия. На месте происшествия работали 44 человека и 11 единиц техники.