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Автомобиль врезался в группу паломников в столице Мексики, более 10 человек пострадали

Водителя и пассажира задержали, в ближайшее время им предъявят обвинения

МЕХИКО, 5 декабря. /ТАСС/. Автомобиль врезался в группу пешеходов и велосипедистов в районе Койоакан на юго-востоке столицы Мексики в воскресенье. Травмы получили 12 человек, сообщило в обнародованном заявлении городское управление общественной безопасности.

По его данным, пострадавшими оказались паломники, направлявшиеся в базилику Девы Марии Гваделупской на севере Мехико. Они были доставлены в больницы с переломами и черепно-мозговыми травмами. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

Представители властей задержали водителя транспортного средства и находившегося вместе с ним пассажира. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

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