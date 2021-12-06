В России за последние пять лет ликвидировали более 900 подпольных нарколабораторий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции за пять лет пресекли деятельность свыше 900 подпольных нарколабораторий, а также выявили более 6,7 тыс. фактов контрабанды запрещенных веществ. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"За последние пять лет расследовано более 390 наркопреступлений, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации). Выявлено свыше 6,7 тыс. фактов контрабанды запрещенных веществ, ликвидировано более 900 подпольных нарколабораторий", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, как отметили в МВД, ведомство на постоянной основе проводит международную антинаркотическую операцию "Канал". "По ее результатам только за последние пять лет правоохранительными органами РФ совместно с коллегами из зарубежных стран предотвращено поступление в незаконный оборот более 74 тонн различных видов наркотиков", - добавили в пресс-центре.

6 декабря исполняется 30 лет со дня образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков в системе МВД России.