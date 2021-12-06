Специалисты отловили на севере Приморья тигра, убившего семь собак

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты поймали на севере Приморья тигра, который за почти две недели убил семь собак в Пожарском районе края. Хищник оказался здоровым самцом в возрасте двух-трех лет, на него надели ошейник с датчиком местоположения и выпустили в дикую природу там, где он сможет охотиться на копытных, сообщила в понедельник пресс-служба центра "Амурский тигр".

"Конфликтная ситуация между тигром и человеком развивалась в селе Нагорное Пожарского района Приморского края с 20 ноября 2021 года. За 13 неполных дней тигр задавил семь собак на территории частных жилых домов. Вел себя хищник нестандартно, без опаски к людям. Выходы в село происходили как в темное, так и в светлое время суток", - говорится в сообщении.

Группа по разрешению конфликтных ситуаций между крупными хищниками и человеком охотнадзора Приморского края отловила тигра, им оказался самец без травм. Тигр здоров и, следовательно, может добывать крупных копытных для пропитания, значит, причиной конфликтного поведения стало что-то другое, уточняется в сообщении.

"В год с низкой численностью кабана часть тигров вынуждена переключиться в том числе на косулю, которая с формированием высокого уровня снежного покрова сконцентрировалась возле полей, прилегающих к населенным пунктам. А там, где люди, там свалки бытовых отходов и, следовательно, беспризорные собаки. Вот и стал тигр разбавлять свой рацион сначала беспризорными собаками, а потом и домашними. Подобное поведение начало представлять опасность и для людей, и для тигра, поэтому было принято решение переместить тигра в другую часть ареала", - приводятся в сообщении слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Тигра выпустили в дикую природу в окрестностях национального парка "Зов тигра". Перед выпуском на хищника надели ошейник с GPS-передатчиком, чтобы следить за его адаптацией к новому месту обитания и исключить повторные выходы к населенным пунктам. Для идентификации тигра в будущем в рабочем порядке пока его назвали Горный.

Ранее центр "Амурский тигр" прогнозировал, что зима 2021-2022 годов будет тяжелой для тигров. Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней, а сложные погодные условия, в первую очередь многоснежье, ухудшают сложившуюся ситуацию еще сильнее. В поисках еды амурские тигры активнее перемещаются по ареалу, а длительные "голодные" переходы и жесткий ледяной наст, который образуется на звериных тропах в подобных погодных условиях, увеличивает шанс получения травм. Ослабленные и травмированные тигры могут попадаться на глаза людям и, возможно, выходить к населенным пунктам.