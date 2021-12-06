В Приамурье руководитель золотодобывающей компании не доплатил 138 млн рублей налогов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Руководитель компании, занимающейся добычей и переработкой драгоценных металлов, угля и других полезных ископаемых, работающей на территории Амурской области, предоставлял в налоговые органы недостоверную информацию, тем самым уклонившись от уплаты налогов на сумму 138 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Руководитель общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего добычу и промышленную переработку драгоценных и редких металлов, угля и других полезных ископаемых обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере". Обвиняемый, включив в налоговые декларации за 2017 и 2018 года заведомо ложные сведения, уклонился от уплаты налога и налога на прибыли на сумму более 138 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2017 по 2018 год глава компании создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению контрактов на оказание транспортных услуг и услуг по поставке запасных частей, горюче-смазочных материалов, ремонту транспортных средств и передачу их в субаренду на территории Амурской области. Организации были "фирмами-однодневками" и не выполняли работы, все работы были выполнены компанией обвиняемого.

"В ходе предварительного следствия обвиняемым полностью погашена сумма, неуплаченная в бюджет. По существу уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд", - добавили в пресс-службе надзорного органа.

Уголовным кодексом РФ за указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.