В трех районах Магаданской области из-за метели объявили штормовое предупреждение

ТАСС, 6 декабря.. Спасатели из-за непогоды объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 6 декабря 2021 года. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в центре.

В региональный Минтранс направили рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием дорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах на 6 декабря спрогнозировали метель, штормовой северо-западный ветер скоростью до 20 м/с.

Сейчас в перечисленных районах осадков и ветра нет. Температура воздуха там по состоянию на 11:30 (03:30 мск) держится в диапазоне от минус 25 до минус 37 градусов.