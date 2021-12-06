Извлеченный из-под завалов в Туве рабочий находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 6 декабря. Рабочий, извлеченный из-под завалов обрушившегося здания в городе Ак-Довурак в Туве, находится в тяжелом состоянии в республиканской больнице. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"[Состояние] тяжелое. [Находится] в Ресбольнице №1, травмы тяжелые и переохлаждение", - сказал собеседник агентства.

Глава Тувы Владислав Ховалыг написал на своей странице "ВКонтакте", что у мужчины ампутированы ноги.

"Врачи и спасатели действовали профессионально и сделали все, чтобы спасти ему жизнь. Ради этого бригаде врачей медицины катастроф пришлось ему ампутировать обе ноги. Это решение далось всем тяжело", - написал Ховалыг.

5 декабря 13-этажное здание цеха обогащения рядовых руд, находящееся на территории бывшего ООО "Тываасбест", обрушилось во время проведения демонтажных работ. Тело одного из рабочих ранее извлекли из-под завалов, второго извлекли более чем через девять часов. Прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия.