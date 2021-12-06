Экс-мэр Сковородино обвиняется в присвоении бюджетных средств

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Экс-мэр Сковородино на севере Амурской области обвиняется в присвоении и растрате почти 200 тыс. рублей, которые из бюджета выделялись на работы по установке светодиодной иллюминации. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"В Приамурье полицейские установили факт присвоения 177 тыс. бюджетных рублей бывшей главой Сковородино. По представленным полицейскими материалам, следственным управлением СК России по Амурской области в отношении 53-летней чиновницы по ч. 3 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата" возбуждено и расследуется уголовное дело", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в декабре 2018 года в соответствии с условиями двух договоров о проведении работ по установке консольной светодиодной иллюминации на уличные электроопоры с подрядчиком произвели полный расчет. Однако на этапе следствия выяснилось, что работы выполнены не были, а обналиченные денежные средства на общую сумму более 177 тыс. рублей, принадлежавшие муниципальному образованию, индивидуальный предприниматель передал градоначальнику.