В продукции кафе в Новосибирской области, где отравились посетители, нашли сальмонеллу

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. ДНК сальмонеллы, а также рота- и норовирусы обнаружили в продукции кафе "Суши хаус" в Татарске в Новосибирской области, где ранее отравились 48 человек. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства региона глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

"Завершили эпидрасследование групповой заболеваемости, связанной с употреблением продукции предприятия общественного питания - это "Суши хаус" (Татарск). Этиологический агент заболеваемости - это сальмонелла, рота- и норовирусы. Источник инфекции - это персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи - это готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками", - сказал он, уточнив, что распространению заболеваемости способствовало нарушение санитарных требований в кафе.

Щербатов добавил, что индивидуальный предприниматель, являющийся владельцем кафе, приступил к работе в ноябре 2021 года.

Ранее прокуратура Новосибирской области инициировала проверку по факту сообщения об отравлении более 20 жителей Татарска в Новосибирской области. При опросе заболевших оказалось, что накануне все они приобретали продукты питания в кафе "Суши хаус". Позднее число отравившихся выросло до 48, двоих из них госпитализировали. Управление СК по Новосибирской области возбудило дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 26 ноября суд на 30 суток приостановил работу кафе "Суши хаус" из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.