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В Забайкалье число подтопленных приусадебных участков достигло 85 за выходные

Подтопило 15 участков дорог протяженностью почти 9 км

ЧИТА, 6 декабря. /ТАСС/. Грунтовые воды к 6 декабря подтопили 85 приусадебных участков и 15 участков дорог в трех районах Забайкальского края, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

До выходных было известно о 34 подтопленных приусадебных участках в Сретенском районе. В Сретенске и поселке Кокуй ввели режим ЧС.

"На территории Сретенского, Александрово-Заводского и Калганского района грунтовыми водами подтоплено 85 приусадебных участков. Кроме того, грунтовые воды наблюдаются на 15 участках дорог протяженностью 8 870 м", - говорится в сообщении. При этом поселения живут нормальной жизнью, а специалисты откачивают воду, счищают наледь, отсыпают дороги.

В ликвидации последствий участвуют 46 человек и 19 единиц техники. Как уточнили в ведомстве, к подтоплению привела аномально теплая погода и слишком влажная после летних паводков почва.

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