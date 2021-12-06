В Новгородской области в колонии произошел пожар

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в исправительной колонии №4 в Валдае Новгородской области сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новгородской области.

"Произошел пожар на территории колонии №4, информация по пострадавшим уточняется", - сказал он.

По данным Следственного комитета, один человек погиб при пожаре, четыерых госпитализировали.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, из колонии эвакуировали 20 человек.

"Произошло задымление в одноэтажном помещении штрафного изолятора, эвакуировано 20 человек", - сказал собеседник агентства.

