Китайский сухогруз выбросило на берег на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Крупное судно в понедельник выбросило на берег в порту города Холмск на Сахалине. На место происшествия выехали спасатели, сообщается в Telegram-канале правительства Сахалинской области.

"На место происшествия [в морской порт Холмского района] выехала оперативная группа МЧС", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск", инцидент произошел с китайским сухогрузом Xing Yuan (порт приписки Сьерра-Лионе). Из-за шторма его выкинуло на берег при снятии с якоря. "Судно в балласте, груза на нем нет. Сухогруз не получил повреждений, поэтому утечки топлива нет, экипаж не пострадал", - сказали в спасательном центре.

В ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что на борту сухогруза находятся 12 моряков, все они являются гражданами КНР. Экипаж эвакуацию не запрашивал.

В мэрии Холмского района добавили, что судно снимут с мели, когда погода начнет улучшаться. Часть порта, где находится сухогруз, ограждена.

В Холмском районе сейчас осадков нет, скорость ветра на суше составляет порядка 13 м/с. В море ветер сильнее, штормит.