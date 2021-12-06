Жители дагестанского Хасавюрта остались без газоснабжения из-за утечки на газопроводе

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Утечка газа обнаружена в дагестанском Хасавюрте, в результате без газоснабжения остались жители семи поселков. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану.

"От диспетчера компании "Газпром газораспределение Дагестан" получили сообщение о том, что в Хасавюрте на углу улиц Махачкалинское шоссе и Объединенная обнаружена утечка газа на подземном газопроводе высокого давления 2 категории d-325 мм", - говорится в сообщении.

Без газоснабжения остаются жители дагестанских поселков Юбилейный, Аркабаш, Ветеранов, Садовый, Олимпийский, Южный и Новый. В настоящее время на участке к аварийно-восстановительным работам привлечены 5 специалистов и 2 единицы техники. "Планируемое восстановление газоснабжения - 18:00 6 декабря", - добавили в ведомстве.

По данным из открытых источников, население Хасавюрта - более 130 тыс.