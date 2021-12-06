Палестинец на машине протаранил израильский КПП на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Палестинский подросток протаранил в понедельник израильский КПП близ города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, после чего был застрелен силовиками. Об этом сообщает радио Kan.

По данным радиостанции, в результате наезда тяжелые травмы получил израильский охранник. Он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, указывает Kan. Управлявший автомобилем 16-летний палестинский подросток от полученных ранений умер, указывает радиостанция.

3 декабря два сотрудника израильской пограничной полиции получили травмы в результате преднамеренного наезда автомобиля в городе Умм-эль-Фахм на севере Израиля. Силовики открыли ответный огонь, один из находившихся в автомобиле подозреваемых был убит, второй - арестован.