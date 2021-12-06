Обвиняемого в присвоении 58 млн рублей жителя Оренбургской области задержали в Белоруссии

ОРЕНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Фигуранта уголовного дела о присвоении 58 млн рублей - 40-летнего жителя Оренбурга, задержали в Белоруссии, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

"Сотрудники органов внутренних дел Оренбургской области установили местонахождение скрывшегося за рубежом оренбуржца, обвиняемого в присвоении более 58 млн рублей. <…> Обвиняемый попытался скрыться от правоохранительных органов за пределами Российской Федерации и был объявлен в международный розыск. В результате злоумышленник был задержан правоохранительными органами Республики Беларусь", - сказано в распространенном сообщении.

По предварительным данным следствия, мужчина был директором коммерческой фирмы в Оренбурге и подписывал с покупателями договоры уступки прав на квартиры, находящиеся в собственности организации. При этом деньги он не вносил ни в кассу, ни на расчетный счет компании. Как уточняется в сообщении, таким образом он реализовал 16 квартир, а также экскаватор.

"Ущерб, причиненный обществу с ограниченной ответственностью, составил более 58 млн рублей. Следователем следственной части СУ УМВД России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 10 лет", - отметили в пресс-службе.

По данным УМВД России по Оренбургской области, в настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на территорию России.