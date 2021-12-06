Тела двоих рабочих нашли в самодельной бане в Москве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тела двоих рабочих найдены в самодельной бане на востоке Москвы, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

"Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин на территории, занимаемой коммерческой организацией на шоссе Энтузиастов, предоставляющей услуги по бурению скважин. Тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура проверит информацию о проживании на объекте других сотрудников. По результатам проверки ведомство установит, соблюдала ли организация требования закона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.