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Тела двоих рабочих нашли в самодельной бане в Москве

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тела двоих рабочих найдены в самодельной бане на востоке Москвы, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале столичного надзорного ведомства.

"Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с обнаружением тел двух мужчин на территории, занимаемой коммерческой организацией на шоссе Энтузиастов, предоставляющей услуги по бурению скважин. Тела рабочих обнаружены рано утром 6 декабря в самодельной бане", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура проверит информацию о проживании на объекте других сотрудников. По результатам проверки ведомство установит, соблюдала ли организация требования закона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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