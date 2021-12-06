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Уголовное дело возбудили по факту вынужденной посадки самолета S7 в Иркутске

Воздушное судно 2 декабря выполняло рейс Магадан - Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту инцидента с обледенением самолета авиакомпании S7, который 2 декабря выполнял рейс Магадан - Новосибирск, сообщили ТАСС в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России по факту авиаинцидента, произошедшего с самолетом Airbus 321, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки СК было установлено, что при вылете отмечалось сильное обледенение самолета. В полете отказали приборы указателей скорости и высоты и командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что экипаж рейса отстранен от полета на время проведения расследования обстоятельств инцидента.

"Экипаж отстранен на время расследования, это стандартная процедура при расследовании подобных инцидентов, - отметили в пресс-службе. - Также на время расследования S7 Airlines ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолетов в аэропорту Магадана".

Самолет авиакомпании S7 Airlines рейсом Магадан-Новосибирск 2 декабря в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Как сообщили ТАСС в аэропорту, посадка прошла благополучно на ручном управлении. На борту находились 199 человек, никто не пострадал. В пятницу пассажиры улетели к месту назначения резервным бортом.

В S7 сообщали, что самолет попал в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота, но потери управления при этом не случилось. В компании ранее сообщили, что не исключают возможность неправильной противообледенительной обработки самолета.

В Росавиации сегодня заявили о проведении расследования инцидента.

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