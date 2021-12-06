Киркорову грозит административный арест за неуплату в срок 90 штрафов от ГИБДД

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Филиппу Киркорову грозит административный арест на срок до 15 суток из-за неуплаты в положенный срок штрафов, наложенных ГИБДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что к мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступило 90 административных материалов, возбужденных на основании протоколов об административных правонарушениях и составленных ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве, в отношении Киркорова Филиппа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ)",- сказали в суде.

Согласно закону, это влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.