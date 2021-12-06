В Саратове бывшему полицейскому назначили 5,5 лет колонии за фальсификацию доказательств

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 5,5 годам лишения свободы бывшего следователя отдела полиции в Саратове за привлечение к уголовной ответственности невиновного и фальсификацию доказательств по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего следователя отдела полиции № 4 в составе УМВД России по городу Саратову виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления") и ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следователей, 15 июня 2019 года около дома на улице Гвардейской в Саратове сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали 26-летнего жителя города по подозрению в хранении наркотиков. В момент задержания и после доставления в отдел полиции он представился именем приемного сына своей матери. На следующий день в отделе полиции № 4 было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) в отношении мужчины, за которого себя выдал задержанный саратовец.

В середине июня уголовное дело передали для дальнейшего расследования следователю ОП № 4 в составе УМВД России по городу Саратову. В июле мужчина, совершивший преступление, пришел в отдел полиции для проведения следственных действий и снова выдал себя за сводного брата. Один из сотрудников, будучи лично знакомым с подозреваемым, сообщил следователю об обмане мужчины. Однако следователь проигнорировал информацию. Вместо ее проверки он подготовил от имени своего коллеги, который ранее расследовал дело, новый допрос подозреваемого, устранив в нем возникшие противоречия, а первоначальный протокол уничтожил. Кроме того, он подготовил от имени предыдущего следователя постановление и протокол об изъятии у подозреваемого мобильного телефона и другие документы.

Тем самым следователь сфальсифицировал ряд доказательств, которые приобщил к материалам уголовного дела как доказательства вины, а также произвел остальные следственные действия с подозреваемым, выдававшим себя за другое лицо, отметили в СК. В конце июля 2019 года уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. В середине августа суд признал виновным гражданина, который не совершал преступление, и назначил ему лишение свободы условно сроком на 3 года с испытательным сроком 4 года. В феврале 2020 года из-за неисполнения приговора условный срок был отменен, а осужденного объявили в розыск. В середине марта 2020 года местонахождение мужчины установили, его задержали и направили в ИК № 33 в Саратовской области, где он содержался до 25 августа 2020 года.

Мужчину, который действительно совершил преступление по ч. 2 ст. 228 УК РФ, сейчас отбывает наказание. Расследование уголовного дела находилось на контроле центрального аппарата СК.