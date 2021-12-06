Прокуратура выявила нарушения на шахте в Коми в ходе проверок после ЧП на "Листвяжной"

СЫКТЫВКАР, 6 декабря. /ТАСС/. Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли обнаружила нарушения промышленной безопасности в подземных выработках угольной шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Воркуте Республики Коми, сообщила прокуратура региона.

Масштабные проверки по обеспечению промышленной безопасности при угледобыче проводятся по поручению генерального прокурора РФ после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

"На минувшей неделе специализированный прокурор Сергей Данилов совместно с начальником Воркутинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора провели проверку состояния промышленной безопасности в подземных выработках угольной шахты "Комсомольская". По результатам проверки выявлен ряд нарушений, решается вопрос о принятии мер реагирования. Сегодня на объекты АО "Воркутауголь" с проверкой выехал помощник Воркутинского спецпрокурора Игорь Маляревич", - говорится в сообщении прокуратуры.

В состав АО "Воркутауголь" входят четыре подземные шахты, один разрез и несколько вспомогательных предприятий.