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В Петербурге загорелось административное здание писчебумажной фабрики

Площадь возгорания составляет 300 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Административное здание писчебумажной фабрики горит в Невском районе Петербурга. Площадь пожара в историческом здании, которое включено в перечень памятников архитектуры регионального значения, составляет 300 кв. метров, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В административном здании происходит горение в чердачном помещении на площади 300 кв. метров", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в здании на Октябрьской набережной, 54 поступило в 12:43. К тушению привлечены шесть единиц техники и 30 человек личного состава ГУ МЧС.

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