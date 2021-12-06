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В результате инцидента на реке в Хабаровском крае погиб рыбак

Еще один пострадал, провалившись под лед

ХАБАРОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, при котором один рыбак погиб, а другой пострадал на реке в районе Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По информации следствия, 6 декабря 2021 года в акватории реки Амур в гор. Николаевске-на-Амуре Хабаровского края двое рыбаков провалились под лед. Один из них погиб, другого удалось спасти, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится процессуальная проверка.

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РоссияХабаровский край
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