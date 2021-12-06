Экс-заведующего кафедрой челябинского вуза осудили на 4,5 года за взятки на 1,7 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры виновным в том, что он получил от студентов свыше 1,7 млн рублей в качестве взяток. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года, говорится в сообщении, распространенном пресс-центром областной прокуратуры.

"Центральный районный суд Челябинска признал бывшего заведующего кафедрой ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет физической культуры" виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3, ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в значительном и крупном размерах"). <…> Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Сумма полученной взятки конфискована в доход государства", - сказано в сообщении.

Отмечается, что преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В суде установлено, что мужчина с 2013 по 2020 год получил от студентов университета в качестве взяток свыше 1,7 млн рублей за положительную сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на экзаменационных сессиях и без посещения теоретических и практических занятий.