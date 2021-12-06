Следователи разбираются в обстоятельствах гибели семьи в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тел трех человек - супружеской пары и ребенка - в одном из частных домов в Ростове-на-Дону. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По данным следствия, днем 5 декабря в доме по переулку Вольному в Ростове-на-Дону обнаружены тела 61-летнего хозяина дома, его 45-летней супруги и их пятилетнего сына с признаками отравления угарным газом.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Следователь осмотрел газовое оборудование и вентиляционные каналы на месте происшествия. Изъята необходимая документация об оказании услуг по газоснабжению и установке газового оборудования. Назначено проведение судебно-медицинских и технической экспертиз.