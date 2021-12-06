В суд Москвы поступили материалы о высылке из России бойца ММА Чоршанбиева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы получил материалы из полиции на административное выдворение из РФ бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы из полиции с требованием административного выдворения Чоршанбиева за нарушение миграционного законодательства. Сам он также доставлен в суд", - сказали в пресс-службе. Время заседания пока не назначено.

В отношении Чоршанбиева составлен административный протокол по ст. 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). Санкция этой статьи предусматривает наложение штрафа и административное выдворение за пределы страны.

Блогер и боец ММА Чоршанбиев был задержан 3 декабря в Москве за то, что без прав и полиса ОСАГО устроил на машине гонки по Лефортовскому тоннелю в Москве, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео. Он привлечен к административной ответственности, его Toyota Camry помещена на спецстоянку. В ходе допроса спортсмен заявил, что не выкладывал в интернет видео с правонарушениями.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.