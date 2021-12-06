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Рашкин прибыл на допрос в СК по делу о незаконной охоте

Депутат отказался отвечать на вопросы СМИ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин прибыл на допрос в Следственный комитет по уголовному делу о незаконной охоте.

Как передает корреспондент ТАСС, Рашкин прошел в здание СК в Техническом переулке, на вопросы СМИ он отвечать отказался. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, ему в ходе допроса может быть предъявлено обвинение.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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