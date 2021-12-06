Причиной пожара на территории колонии в Новгородской области стал поджог

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар на территории исправительной колонии № 4 в Новгородской области возник из-за того, что заключенные подожгли матрасы. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Новгородской области.

"На место пожара в колонии № 4 выехал заместитель руководителя СУ СК Николай Супрун. Следователи установили, что один из заключенных совершил поджог", - сказал собеседник агентства.

Как следует из видео, предоставленного региональным СК, у заключенных нашли зажигалку. На видео сотрудник СК также задает вопрос заключенному, который является свидетелем, о том, с какой целью использовалась зажигалка. "Подожгли матрас", - сказал заключенный. Далее следователь задает вопрос о том, зачем был совершен поджог. "С целью бунта, скорее всего", - ответил мужчина.

В пресс-службе регионального СК пояснили ТАСС, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщалось ранее, 6 декабря произошел пожар в ИК-4 УФСИН России по Новгородской области в городе Валдай. Возгорание произошло в помещении штрафного изолятора учреждения. В результате пожара один осужденный погиб, четверо пострадали.