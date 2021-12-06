Бойца ММА Чоршанбиева выдворят из России за нарушение миграционного законодательства

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы решил выдворить из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, признав его виновным в нарушении миграционного законодательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Чоршанбиева по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ"). Суд решил выдворить его из РФ с наложением штрафа в размере 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Спортсмена поместят в Центр содержания иностранных граждан до его принудительного выдворения за пределы России.

"До исполнения административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации Чоршанбиев Ч. А. будет помещен в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве", - сказали в суде.

Останкинский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 5 тыс. рублей и принял решение о выдворении из России Чоршанбиева, признав его виновным в нарушении миграционного законодательства.

По закону ему могли разрешить покинуть Россию самостоятельно.

3 декабря в Москве был задержан блогер и боец ММА Чоршанбиев, который без прав и полиса ОСАГО устроил гонки по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила дорожного движения и снимая происходящее на видео. Он привлечен к административной ответственности, его Toyota Camry помещена на специализированную стоянку. В ходе допроса спортсмен заявил, что не выкладывал в интернет видео с правонарушениями.

Чоршанбиев родом из Таджикистана. С 2016 года профессионально занимается смешанными единоборствами. Всего на его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы. Ранее был замечен в ДТП и различных потасовках.