Бывший замначальника полиции Самары обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника УМВД России по Самаре обвиняется в получении взятки в особо крупном размере от участников организованного преступного сообщества "Законовские". Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области заместителю начальника МВД России по городу Самаре предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении СК.

По версии следователей, в марте 2011 года обвиняемый занимал должность заместителя начальника оперативно-разыскной части. Он встретился с лицами из числа лидеров организованного преступного сообщества "Законовские" в одном из ресторанов в Кировском районе Самары. Там они договорились о передаче обвиняемому взятки на 150 тыс. рублей ежемесячно и передаче автомобиля ВАЗ-212140, сообщили в СК. Предполагалось, что за счет этих средств обвиняемый обеспечит беспрепятственную работу коммерческих структур, подконтрольных ОПС, а также не будет принимать меры в случае выявления противоправных действий со стороны его участников.

Первую часть взятки на 150 тыс. рублей и автомобиль стоимостью более 300 тыс. рублей он получил в марте 2011 года.

С апреля 2011 года по август 2017-го обвиняемый работал на различных должностях в системе регионального ГУ МВД России, в том числе с июня 2015 года по настоящее время - на должности замначальника управления МВД России по Самаре. В этот период он систематических получал взятки на сумму от 150 до 400 тыс. рублей за способствование совершению незаконных действий в отношении участников ОПГ "Законовские" со стороны подчиненных ему лиц. В результате обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 22 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Самарской области.