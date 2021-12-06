На синей ветке метро Москвы машинист остановившегося поезда потерял сознание

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Машиниста, потерявшего сознание в остановившемся поезде на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, оперативно подменил коллега. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе московского метро.

"На станции "Мякинино" машинист поезда почувствовал себя плохо после того, как остановился поезд у платформы. Его оперативно подменил машинист-инструктор, поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожало. <...> Сейчас движение поездов на Арбатско-Покровской линии в графике", - сообщили в пресс-службе.

Там также заверили, что перед началом смены машинист прошел, как и все, медицинский осмотр, в рамках которого оценивается около 10 показателей самочувствия. Жалоб на состояние от машиниста не поступало.

"Только удостоверившись в соответствии показателей норме, медики допустили машиниста к управлению составом. Это обязательный порядок перед началом работы любого машиниста. Также все они проходят строжайшую ежегодную медицинскую комиссию и находятся под постоянным наблюдением у закрепленного врача-терапевта", - добавили в пресс-службе столичной подземки.

Кроме того, в Московском метрополитене работают системы безопасности движения, останавливающие поезд в случае, когда машинист не может им управлять. "Ими оборудованы пути всех линий, а также все электропоезда", - заключили в пресс-службе.