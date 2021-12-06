Завершено следствие по делу экс-криминалиста военного следственного отдела в Челябинске

ТАСС, 6 декабря. Расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела СК в Челябинске Аслана Нашева о получении взяток в размере 2,3 млн рублей завершено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В Следственном комитете РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета по Челябинскому гарнизону Центрального военного округа Аслана Нашева, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд".

По данным следствия, с 2019-го по март 2020 года Нашев в служебной командировке в Иркутске совместно с оперуполномоченным управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Русланом Банновым получал от обвиняемого по уголовному делу взятки в размере 2,3 млн рублей. Деньги предназначались за предоставление фигуранту свидания, за нарушение режима содержания в СИЗО и предоставление сведений, имеющихся в материалах уголовного дела, до окончания расследования. Баннов также обвиняется в получении взятки, он был уволен из полиции.

В СК отметили, что и впредь намерены оперативно и жестко реагировать в случае каждого факта коррупции, "тем более если речь идет о чистоте собственных рядов". "Каждый уличенный в преступлении, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством - это принципиальная позиция ведомства", - добавили в СК.