В Дагестане полицейские и местные жители спасли потерявшегося в лесу туриста из Братска

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жители одного из районов Дагестана оказали помощь туристу из города Братска Иркутской области, отставшему от группы и потерявшемуся в лесу в окрестностях села Амузги Дахадаевского района республики. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МВД Дагестана.

"В отдел МВД по Дахадаевскому району поступило сообщение о том, что примерно в 17:00 в окрестностях села Амузги в лесном массиве отстал от группы туристов и не выходит на связь 22-летний житель Братска Иркутской области. К поискам пропавшего незамедлительно приступили сотрудники полиции и местные жители. Из-за густого тумана и темного времени суток установить его местонахождение было сложно, однако правоохранители, поддерживая связь по телефону, объяснили молодому человеку, как правильно действовать", - говорится в сообщении.

По совету полицейских молодой человек поднялся на возвышенность и стал привлекать внимание. "Участковый уполномоченный полиции Дауд Галимов отреагировал на сигнал и пошел вглубь леса. Спустя короткое время турист был обнаружен в 12 километрах от села Кубачи. Замерзшего мужчину на служебной машине отвезли в ближайшее поселение", - уточнили в пресс-службе.